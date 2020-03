Temperaturas por debajo de -4.8 centígrados activa las alertas en Boyacá

En la madrugada de este cinco de marzo se reportaron heladas en el valle de Sogamoso con una temperatura -4, 8 centígrados, Cerinza -2,4 C, Chiquinquirá -3.5 C, Toca -2,0 C, Saboyá -1,4 C, Duitama 0,8 C, situación que el secretario de Agricultura de Boyacá, Luis Gerardo Arias, reconoce preocupa y prende las alertas en los sectores agrícola y pecuario en el departamento.

“Es preocupante porque si bien se tenían claro era ya se había cerrado el ciclo de las heladas por cuenta de la información previa que teníamos del Ideam, lo de esta mañana es una sorpresa que no se esperaba con lo cual se han disparado las alertas”, dijo Arias.

Así mismo, la Gobernación de Boyacá, que el pasado 10 de febrero declaró la calamidad pública en 57 municipios por la primera temporada de heladas, en este momento está revisando la magnitud o el impacto con la oficina de gestión del riesgo de esas nuevas temperaturas por debajo de los - 4.8 centígrados.

“Es claro que la afectación ya se había dado, sin embargo se está revisando el tema para que entre hoy y mañana se pueda hacer una consolidación de la afectación”, dijo Arias quien aseguró que el último censo, de las heladas anteriores, superó los 43.000 afectados.

Frente a esta situación, Arias dijo que hay una sinergia interinstitucional con las corporaciones autónomas regionales y los acaldes de los municipios de mirar que se puede hacer desde lo regional.