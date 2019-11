“Tener el casco puesto me salvó la vida”: defensor del Pueblo de Boyacá arrollado

Mauricio Reyes, defensor del Pueblo de Boyacá, salió el sábado en la mañana hacer ejercicio en su bicicleta por la avenida universitaria en Tunja, cuando de repente sintió el golpe de una buseta que lo envió al piso, fracturándole su mano izquierda.

"El casco me salvó la vida. (...) si ustedes se dan cuenta en el video, el conductor ni siquiera tiene 30 centímetros de distancia, sino que sin mayor reparo me enviste de lado, no deja el metro 50 que es necesario", cuenta Reyes.

Lo que también ocurre en este hecho era que ese conductor iba en guerra con otra buseta. "Nada justifica un peso más un peso menos, poner en riesgo la vida de los peatones, de los ciclistas y motociclistas".

Dice que pudo hablar con el conductor, mientras se tomaba las partes de su cuerpo donde sentía dolor. "Lo chistoso es que el conductor se me acerca y me pregunta: ¿hermano qué le pasó que me estrelló? Yo me quedé sin palabras. Como una bicicleta puede estrellar un vehículo de semejante magnitud".

Cuenta, afortunadamente la ciudadanía lo socorrió de inmediato, se levantó, después de hablar con el conductor, salió para el hospital. “Después de todo lo que me sucedió, solamente me quedé con una fractura en la muñeca de la mano izquierda", dijo Reyes.

El funcionario del ente humanitario en Boyacá, dijo que en los próximos días se le practicará una cirugía. "De corazón debo darle las gracias a Dios porque las cosas hubieran sido peor, digamos que no fue mayor cosa".

Tras sufrir el accidente, Reyes recibió una incapacidad de 30 días, que por decisión suya no va a tomar, y afirmó: no entablará demanda alguna contra el conductor del bus.

"Voy a conciliar con el dueño del vehículo que estuvo muy atento y colaborador, pero con el propósito que llame al conductor y esto le sirva de experiencia para que esto no sea más grave”, dijo.

Mauricio Reyes, contó que el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le hizo una video llamada, le dio ánimo y fortaleza. “La voz de él y su imagen en mi celular me dio mucho ánimo, él nos enseña a seguir adelante a pesar de las adversidades”.

Ese mismo sábado a Reyes se le vio con su mano fracturado asistiendo en horas de la noche en el comité de seguimiento electoral. Hay personas que están peor y salen a buscar el pan. Yo tengo la capacidad a pesar de tener mi mano así, además no me siento con ganas de estar en la casa acostado sin hacer nada”.