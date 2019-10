Toque de queda y ley seca en Paz del Río, Boyacá por elección de candidatos

La alcaldesa de Paz del Río, Boyacá, María Ortiz, decretó la ley seca y toque de queda entre las 10 de la noche y 5 de la mañana, mientras las autoridades electorales definen que decisión van a tomar con respecto al escrutinio de votos de su municipio, procedimiento que no se pudo efectuar, luego que en medio de una asonada se quemaran gran parte de los mismos.

“Se decretó ley seca y toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta el jueves. Las dos medidas se tomaron porque la gente todavía estaba tomando, además estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral y la autoridad departamental que decisión se va a tomar. Necesitamos salir de esta incertidumbre”, dijo Ortiz.

Es de recordar que la asonada se originó, según los integrantes de una campaña porque la alcaldesa Ortiz hacía parte de la “clavera” que verificaba las bolsas donde se depositan los votos no tuvieran ninguna anomalía.

Ante esta situación la alcaldesa María Ortiz asegura que no tuvo acceso a ninguna de las mesas de votación, ni ninguna actividad electoral y solo recibió las bolsas para revisar que no estuvieran abiertas y en buenas condiciones. “Los únicos que pueden abrirlas son los escrutadores”.

Con respecto a la incertidumbre sobre los resultados, los candidatos a la Alcaldía y el Concejo están a la espera de las decisiones que se tomen por parte de las autoridades electorales ya que varios votos no al

“Diputados creo que no se alcanzó a subir nada, solo alcanzaron hasta Concejo y no en su totalidad. (…) No sabemos el tema de Alcaldía porque se van a revisar los E14 que quedaron evidencia y son ellos los que deben tomar la decisión”, dijo Ortiz.

Por su parte los candidatos de las dos campañas Edwar Archila y Ezequiel Jiménez pidieron calma a sus simpatizantes y se comprometieron a acatar las decisiones de las entidades competentes.