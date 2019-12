Tres quemados más en Caldas a causa de la pólvora entre el 24 y 25

Entre el 24 y 25 de diciembre se presentaron tres casos más de quemados con pólvora en el departamento de Caldas, dos de ellos el 24 y el otro el 25.

En el barrio Las Palmas de La Dorada un hombre de 20 años de edad sufrió quemadura de dos grados en mano izquierda por una mecha. En Chinchiná un hombre de 27 años tuvo una quemadura de segundo grado en su rostro, la persona reside en Santa Rosa pero los hechos se presentaron en la vereda San Andrés de Chinchiná, al parecer este hombre estaría bajo los efectos del alcohol.

Por último en Aranzazu un menor de 9 años de edad sufrió quemadura de segundo grado en una mano por manipulación de una papeleta. Gerson Bermont Galavis, director de la Territorial de Salud de Caldas envía el mensaje a la ciudadanía para que no baje la guardia con este tema y afirma que los mensajes que se han querido dejar por parte de las autoridades de salud a lo largo del año para prevenir estos acontecimientos en el territorio no han sido efectivos, “vemos que no hemos aprendido, no hicimos caso a las campañas de educación Cuídate, cuídame y seguimos permitiendo que los niños utilicen pólvora”.