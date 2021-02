Una vez más postergan entrega de la Megabiblioteca en Santa Marta

Un nuevo plazo le concede la Contraloría General de la República a la Alcaldía de Santa Marta para que entregue la polémica obra de la ‘Megabiblioteca’, un proyecto que inició en 2015 y completa 9 adiciones, 3 suspensiones y 8 prórrogas, con riesgo de otra adición.

La fecha destinada desde octubre pasado era el 15 de febrero, pero desde la última visita de seguimiento la veeduría denunció que la administración no iba a cumplir con lo pactado, no obstante, Jonathan Nieto, gerente de Infraestructura distrital, anunciaba que sí, lo cual no se efectuó.

De acuerdo con la última mesa técnica, la ‘Megabiblioteca’ en sus 2 fases deberá entrar en operación el 19 de abril, fecha que se concede para que los contratistas, Megainstituciones y Megabiblioteca 2015, finalicen en su totalidad el escenario académico, cuyo valor hasta el momento es de $30 mil millones de pesos.

“Nosotros decidimos que era mejor que se le diera un plazo perentorio de 2 meses para que ellos pudieran organizarse y comprometerse porque falta la construcción de un parque biosaludable, el encerramiento, detalles en el auditorio y demás cosas que no se han instalado”, señaló el veedor Edilfonso Orozco.

Sin embargo, Orozco reconoce que se han dado avances en lo que se ha sugerido. “Podemos decir que la Megabiblioteca en la fase I le faltaban muchas cosas, pero hoy encontramos un avance significativo. Han acatado las recomendaciones que se han dado por parte de la Contraloría y la veeduría ciudadana”, agregó.

Luis Carlos Pineda, contralor delegado de participación ciudadana, en su momento dijo que el objetivo del ente de control era “sacar la Megabiblioteca de la lista de elefantes blancos”.