Unificarán cárcel de El Barne con la de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá

En diálogo con La W Radio, el director del centro penitenciario de Combita, coronel (r) Germán Rodrigo Ricaurte, sostuvo que los establecimientos carcelarios de El Barne y la de máxima seguridad de Cómbita se unificarán con el fin de mejorar la parte administrativa, control, operativo y resocialización de los internos de los penales.

“Se ha tomado la determinación de unificar el Barne y Combita con un solo director, subdirecciones y esta propuesto que pase a llamarse Establecimiento Carcelario de Alta y Mediana seguridad del Barne con eso administrativamente mejoramos en la parte de control y operativo de resocialización”, explicó Ricaurte.

Dijo que es un hecho porque “vienen unos funcionarios de la Dirección General ayudarnos a la unificación; tenemos que hacer unos trabajos de reseñas y fotografías de los internos”.

Sobre el personal no disminuirá, pero se van a redistribuir en otras áreas así como crear otras. También se van a unificar cuadros de mando y dragoneantes y reubicar personal privado de la libertad “para ayudar que no haya hacinamiento en algunos patios”.

Sobre los presos que permanecen en máxima seguridad, según Ricaurte, se mantienen en las estructuras en las que están.

Hay que señalar que en alta seguridad hay 1.730 internos y en mediana seguridad 1.720.