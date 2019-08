[Video] Aparece nuevo video en el despacho de la Alcaldía de Bucaramanga

Por medio de un colectivo denominado "el denunciante" se dio a conocer un segundo video en el despacho de la Alcaldía de Bucaramanga en el que están, al parecer uno constratistas, el alcalde Rodolfo Hernández y el congresista Fabián Díaz.

En la pieza audiovisual el mandatario habla de unos contratos por OPS y asegura que hará esa contratación.

"Haga esa joda, traiga los papeles y me los traen a mi y yo hago que le hagan el contrato enseguida, hasta el veintipico, hasta el último día de diciembre para que le alcancen a pagar, el año entrante después de que liquiden el presupuesto que duran 15 días mariquiando al otro día hacemos la CPS", dice Hernández.

En otro tramo del video revelado también se registró una conversación jocosa entre los visitantes al despacho, Fabián Díaz y el ingeniero Hernández.

El mandatario de los bumangueses cuestiona la sexualidad del ministro de ambiente, Ricardo Lozano, en el que también Fabián Díaz participa con risas.

En el tradicional Facebook Live que realiza el burgomaestre, aclaró que él puso esas cámaras en su despacho porque padece diabetes y en cualquier momento puede darle una crisis.

La W contactó a Rodlfo Hernández, y dijo que esa reunión se hizo para recibir una asesoría para mejorar la casa Galán.

Aseguró que quien filtró esos videos fue Germán Torres Prieto y por eso interpuso una demanda en la Policía.

Por su parte, Germán Torres Prieto, ex director de tránsito y ex alcalde encargado, aclaró que mientras estuvo como mandatario de la ciudad de los parques jamás cogió las tarjetas de memoria de las cámaras puestas por Rodolfo Hernández.

Dijo que lo único que hizo fue dar la orden mientras estuvo como encargado de desconectarlas y aseguró que las entregó a la persona encargada de prensa del ingeniero Rodolfo.

Por otro lado, Fabián Díaz, dijo que la reunión fue antes de que se posesionara como representante a la cámara en el 2018.

“En el marco de la reunión que se hizo, fue la primera vez que lo conocì, la invitación me la hizo Ludwig Mantilla, secretario de planeación, el alcalde tiene la intención de conocerme, yo accedo, no le vi nada de malo, posteriormente al despacho, estaban dos personas, no las conocía, hablamos un momento, nos presentamos, y comienzo a hablar del desarrollo de mi campaña, hablamos de los diferentes frentes sobre la corrupción, yo me despido y no supe en qué terminó esa reunión”, dijo .