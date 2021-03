Voluntarios rescataron el cuerpo de trabajador sepultado en una mina en Socotá, Boyacá

Familia, amigos y mineros voluntarios lograron, en la noche del 26 de marzo, el rescate del cuerpo sin vida de Jonn Jairo Fuentes Soto, quien quedó sepultado, el pasado cinco de marzo, en la mina La Victoria en Socotá, Boyacá.

"La agencia no nos permitió a la familia y al titular minero inspeccionar el sitio, y todo lo que dijo era mentira, eso nos llevó a tomar esa determinación y ese riesgo", dijo Luis Arturo Fuentes, hermano mayor de la víctima.

Cuenta que la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el alcalde de Socotá, William Correa no los apoyaron, sabiendo que su hermano estaba a metros. "Hicimos plantones, nos levantamos de la mesa de diálogo porque siempre no nos daban respuesta y en reuniones no nos íbamos a quedar".

Desde el pasado 22 de marzo comenzó la planeación entre la comunidad y mineros para realizar el rescate de John Jairo.

"La comunidad nos llamaba, nos apoyaron diciéndonos que lo buscáramos porque solo nosotros conocíamos los riesgos", explicó.

Le puede interesar: Vuelven ley seca y pico y cédula a Tunja ante posible tercer pico de contagios

Según Fuentes Soto, se hicieron turnos de cuatro y cinco horas de 10 trabajadores; las herramientas fueron pico y pala. "Solo había un derrumbe, sacamos 30 toneladas, encontramos a mi hermano refugiado en una parte".

Calificaron a la ANM como una entidad "incompetente" por no seguir en la búsqueda del minero. "La ANM en Colombia no sirve para nada".

La Fiscalía realizó el levantamiento de John Jairo Fuente Soto, que será sepultado en el municipio de Socha, Boyacá. "Mi hermano fue un héroe y responsable de su familia".

Es de recordar, que los familiares y amigos de John Jairo Fuentes realizaron machas en Socotá y Bogotá, adelantaron bloqueos en la vía Socha - Socotá y hasta el alcalde Willam Correa escribió una carta al presidente de la República, Iván Duque para que autorizarán un nuevo estudio técnico para sacar al minero.