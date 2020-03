Elizabeth Loaiza advierte no utilizar biopolímeros y propone que se prohíban en Colombia La modelo contó su experiencia con esta práctica y explicó que no se debe aplicar porque no es algo que pueda absorber el cuerpo.

Estamos haciendo unas campañas para ayudar a esas mujeres que no tengan recursos para sacárselos: Elizabeth Loaiza. Foto: Instragram: elizabethloaiza