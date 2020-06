En La Prueba ponemos a prueba al gobernador de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus. Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar las respuestas.

¿Se puede contraer el virus en una piscina en donde nadó alguien infectado con COVID-19?

Nicolás García: Diría que no, que el agua no lo transmitiría.

Otto Sussman: Las piscinas se esterilizan con soluciones cloradas y el virus el sensible al cloro.

¿Es seguro comprar pruebas de COVID-19 por internet?

NG: No, ni por internet, ni por WhatsApp. Lo seguro es que tenga registro INVIMA y esté avalada por el Ministerio de Salud.

OS: En medicina, no podemos utilizar nada que no tenga un registro INVIMA. Las pruebas rápidas no son sensibles y va a ser un engaño.

¿Las gotas de sudor pueden ser vectores de contagio de COVID-19?

Nicolás García: No

Otto Sussman: No, pero si toco superficies infectadas, lo podría contraer.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

