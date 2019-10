La reducción de ingesta de carne no determina la propensión a contraer cáncer: Dr. Jhonson

A lo largo de los últimos años se ha formado un debate sobre si se debe comer carnes rojas o si se podría dejar de comer con intenciones de ayudar al medio ambiente, ya que este es uno de los productos que más contamina al medio ambiente, o por temas de salud. En esta ocasión el doctor Bradley Jhonson habló en la W Radio sobre su estudio que destaca las virtudes del consumo de carne roja: “En realidad son 5 estudios para crear una guía y dejarle saber a las personas que la reducción del consumo de carne no varía entre las personas que sí comen y esta no reduce la posibilidad de contraer cáncer. No es mucha la diferencia”.

Sobre los antecedentes del estudio, el doctor comentó que: “Este estudio fue sin fondos, fue producido por un consorcio de nutrición y es más que todo por 4 facultades que están en diferentes universidades, si este estudio tuvo fondos fue porque los estudiantes recibían dinero de las universidades, pero nunca de una empresa de carne”.

En cuanto al contenido que tiene esta guía, Jhonson comentó que: “En esta guía estamos enfocados en cáncer, problemas del corazón y en diabetes, no tenemos registro de afectaciones al medio ambiente o efectos en la fauna, pero si queremos considerarlo más adelante. La guía está hecha por 14 personas en 7 países distintos, pero por ahora solo estamos enfocados en la salud”.

Por otro lado, el doctor se refirió a si el ser humano necesita la carne: “El foco del estudio va más hacia la cantidad de proteína que las personas ingieren, no se trata de si es buena o mala, se quiere mostrar el riesgo que pueden tener en problemas de salud los que consumen o no”.