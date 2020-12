¿Qué significa una nueva cepa de coronavirus en el mundo?

Henry Oliveros, epidemiólogo clínico de la Universidad de la Sabana, habló en Sigue La W de la nueva cepa que se encontró de COVID-19 en Reino Unido, los riesgos que podrían presentar y si representa una amenaza para las vacunas autorizadas que ya se estarían suministrando.

Él explicó que es normal encontrar mutaciones en los virus ARN porque estos son muy inestables a comparaciones de los DNA. “Esta variante desde el punto de vista genético se ha identificado inicialmente desde mayo, pero últimamente en el Reino Unido más del 30% de la población empieza a tener esta cepa”, agregó.

Además, comentó que todavía no se sabe si, aparte de que sea más contagiosa, habrá una mayor letalidad, pero aclaró que en la mayoría de los casos esto no sucede.

Sobre la preocupación de que las vacunas ya aprobadas no puedan combatir esta cepa explicó que aún no hay indicios que den señales de que esto sea cierto ya que los cambios que se han evidenciado no son radicales.

Finalmente, destacó que los países están tomando acciones rápidas frente a esta mutación ya que su alta tasa de infección podría generar el colapso de los sistemas de salud.