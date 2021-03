A Epa Colombia no le gustó la respuesta de Claudia López por cierre de sus peluquerías

Daneidy Barrera Rojas, conocida en el país como Epa Colombia, hace un par de meses ha difundido en sus redes sociales los problemas que ha tenido con las autoridades del Distrito para poder poner en funcionamiento las peluquerías que tiene en Bogotá, donde vende su publicitada keratina y tiene contratadas a una buena cantidad de personas.

En varias ocasiones Barrera ha visto como sus locales son clausurados por la Secretaría de Salud del Distrito por incumplir las normas y reglas de salubridad establecidas para este tipo de lugares, y así mismo se ha dirigido a sus seguidores para hacer la correspondiente denuncia. Varias voces se han volcado a su favor, entre ellas influenciadoras como Esperanza Gómez o Andrea Valdiri, que han abogado por ella.

En un intento por seguir "generando empleo", como lo ha advertido muchas veces, decidió escribirle a la misma alcaldesa de la ciudad, Claudia López, en busca de ayuda. “Amiga te quería decir que si me das la oportunidad de hablar contigo. (...) Yo solo quiero trabajar y generar empleos con mis keratinas, ayúdame para que me dejen en paz y pueda trabajar tranquilamente”.

Tal parece que Daneidy Barrera no esperaba una respuesta y le contó a sus seguidores el mensaje que le envió la mandataria, pero tal parece que la comunicación no le gustó mucho a la empresaria y así lo expresó: "Yo solo estoy pidiendo tres cosas, que me deje generar empleo, que no me manden los mismos cuatro funcionarios y que me responsa rápido el Invima y me apruebe".

Y es que López le dijo en su mensaje que podrían organizar una reunión con el alcalde de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Alejandro Rivera, para que le contaran sobre el apoyo económico que están brindado a los emprendedores, a lo que Barrera contestó: "Yo no les estoy pidiendo plata, ni que me respalden por pobrecita, solo que me dejen en paz porque me siento muy perseguida”.

Por lo pronto, la novela de Epa Colombia con las autoridades del Distrito continuará.