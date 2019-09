A mí me hacen falta mis compañeros de Binomio de Oro: Jean Piero

Jean Piero, ex Binomio de Oro de América, habló durante el programa sobre la muerte de su esposa, quien murió luego de dar a luz a su hija. Frente al tema el cantante expresó: “me siento un poco mejor, después de que me retiré del Binomio de Oro, no ha sido fácil asumir tantas responsabilidades, pero hemos logrado muchas cosas y sanar ese dolor tan grande de la perdida de Laura.”

‘Mi ángel’, es la canción que le dedicó Piero a su esposa Laura, la cual interpretó durante el programa, comentó que la primera vez que la interpretó fue en un show de Jorge Barón.

El artísta de origen venezolano lleva 11 años en Colombia, vivió en su país durante 18 años, y comentó su visión del país cuando éste era gobernado por Hugo Chávez: “lo que yo conocí fue una Venezuela llena de mentira, fue algo bastante triste lo que pasó en el año 2000. Él arruinó nuestro país. Esa situación dividió a muchas familias y amigos.”

En cuanto a lo más grave que tuvo que pasar en esa época expresó que: “las expropiaciones porque eso quitó el patrimonio a muchas familias. Todo lo que tocaba él se destruía.”

Para finalizar, Piero habló sobre su salida del Binomio de Oro: “yo extraño mucho a mis compañeros del Binomio de Oro porque son mis amigos.”