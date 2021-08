A ponerse las pilas: Mike Bahía confesó que Neymar le coqueteaba a Greeicy Rendón

La pareja de artistas caleños han construído una sólida relación de nueve años, en la que ambos han crecido profesionalmente en la industria musical y se han convertido en referentes nacionales e internacionales por sus éxitos.

En redes sociales no dudan en compartir el amor que siente el uno por el otro, la felicidad por sus logros personales y su noviazgo con sus seguidores, convirtiéndose en una de las relaciones más queridas del país.

Lea aquí: Greeicy Rendón habló de las secuelas en sus pulmones que le dejó el COVID-19

Y fue precisamente sobre el amor que siente Bahía por Rendón en el que el intérprete de 'Buscándote' confesó que alguna vez sintió que su noviazgo con la artista podría verse amenazado por las intensiones del futbolista brasileño de coquetearla a Greeicy por medio de mensajes internos en Instagram.

La revelación del compositor fue realizada en una entrevista a 'EXA', emisora internacional, en la cual tocó temas sobre su noviazgo y reveló detalles inesperados.

Bahía mencionó que quiso “ponerse las pilas” cuando su novia viajaba o recibía estos mensajes directos en Instagram como el de Neymar, por lo que compuso ‘Quédate’.

“Yo no hago goles, pero le hice una canción muy bella”, dijo el cantante en la entrevista, luego de interpretar un pedazo de este romántico tema.

Le puede interesar: El programa maneja mucho voltaje: Frank Martínez habla de Carla Giraldo y Marbelle

En ese mismo espacio, Bahía aseguró que, sin duda, alguna de las mejores cosas que le había pasado en la vida fue conocer a la cantante.

“Esa mujer fue mi lotería, esa mujer sacó cosas de mí que de repente no sabía que existían. Si yo no me enamoro perdidamente de ella, no descubro cosas que me hicieron más grande”, agregó.