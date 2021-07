Greeicy Rendón habló de las secuelas en sus pulmones que le dejó el COVID-19

La actriz caleña preocupó a sus seguidores debido a unas historias publicadas en su cuenta de Instagram en las que se le veía utilizando una mascarilla de oxígeno. Pese a la alarmante imagen, la artista aseguró que se encuentra bien y en tratamiento.

En la mencionada grabación, la intérprete aprovechó para contarle a su comunidad, que suma más de 17 millones de usuarios, que estaba recibiendo un tratamiento médico de nebulizaciones, producto del contagio de COVID-19.

“Hola a todos, estoy bien, estoy muy bien. Solo que después de que me dio el covid quedé con una tos maluca que me da por ratos", comentó.

Además, agradeció al equipo médico tratante el procedimiento que han realizado con ella y su calidad humana.

"Aquí me consienten y me cuidan, vean a los muchachos de la bioseguridad que nos regañan por no usar mascarilla. Pero estoy bien, solo es que me dio un ataque de tos”, dijo la caleña a sus seguidores.

Cabe resaltar que Rendón no amplió la información sobre la enfermedad ni el contagio.

Esta no es la primera vez que el coronavirus toca a la puerta de la cantante, en octubre de 2020, cuando aún era jurado del programa musical "A otro nivel", relató que su madre estuvo internada por culpa del virus y que casi pierde la vida.