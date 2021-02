A sus 106 años de edad, Colette Maze inspira a los pianistas tras lanzar su sexto álbum

A sus 106 años de edad, Colette Maze lanza su sexto disco, una grabación en tres volúmenes con obras de Debussy.

Colette Maze habló en La W sobre su vida profesional y su salud. Manifestó que para estar tan sana y dinámica “siempre he hecho gimnasia y danza, me gusta el deporte y por supuesto no me puede faltar el vino”.

foto: La W

Dijo que en la obra de Debussy “siempre está presente la naturaleza, un amor y una ternura que intento plasmar en la mía”.

Por otro lado, narró que a sus 4 años “escuchaba cómo los niños que vivían en el piso de arriba tocaban el piano, e iba reproduciendo con mis dedos la música”.

Colette Maze y su hijo Fabrice Maze. Foto: La W