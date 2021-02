Me gusta hacer música que me inspira y no para competir con artistas: Todd Rundgren

Todd Rundgren fue nominado al salón de la fama del Rock and Roll 2021. Entre los nominados se destacan Foo Fighters, Fela Kuti, Iron Maiden, Dionne Warwick, Rage Against the Machine, Tina Turner, Kate Bush y otras luminarias del rock y el pop.

El cantante estadounidense explicó en La W que no le gustan ni le importan los premios, “me gusta hacer música que me inspira y no hacer música para competir con otros artistas”.

Le puede interesar: