"Este género nos consolida como sociedad": Fumaratto, rey de la guaracha electrónica

En entrevista con La Hora del Regreso, Daniel Mateo Quintero Posada, más conocido en el mundo de la música electrónica como Fumaratto, dio un adelanto de lo pueden esperar sus fanáticos en su nuevo álbum Orígenes.

El paisa, que se ha convertido en el mayor exponente de este subgénero en el mundo, con su éxito mundial 'Me provocas', ya ha hecho colaboraciones con artistas de gran nivel como Jennifer López, Daddy Yankee y Maluma.

En este nuevo trabajo brindará otra dosis del ritmo que lo hizo famoso con una mezcla de sonidos del folclor colombiano, música árabe y hasta cantos gregorianos.

Sobre su éxito dijo: "Cuando dicen que los ojos besan primero que la boca, tienen razón, lo mismo pasó con la canción (Me provocas) (…) yo no tenía mucha fe en la canción y en el proyecto, porque era el primero y no me esperaba que estallara así en el mundo".

Fumaratto, que apenas tiene 22 años, asegura que la gran acogida de género, que permite que desde los más pequeños hasta las generaciones más adultas puedan disfrutar de su sonido, se debe a que "este género nos consolida como sociedad".

Su nuevo trabajo discográfico estará disponible en todas las plataformas digitales.