La Feria de Cali se blinda con 1.200 policías exclusivos para los eventos culturales

1.200 policías estarán destinados de manera exclusiva al desarrollo de la Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Durante las festividades de diciembre, Cali fortaleció su pie de fuerza policial alcanzando un total de 7.200 uniformados, de los cuales 1.200 estarán destinados de manera exclusiva al desarrollo de la Feria del 25 al 30 de diciembre, con presencia permanente en los escenarios de conciertos, desfiles y actividades masivas.

“Importante la llegada de 400 hombres y mujeres que se van a quedar en Cali para apoyarnos en las labores de control y prevención, adicionalmente llegan 800 policías que vienen a fortalecer las diferentes programaciones de la feria de Cali. Estos uniformados ya han venido trabajando y apoyándonos en el alumbrado del bulevar y los diferentes sectores de la ciudad. Vamos a estar muy activos en los eventos principales o de gran magnitud, principalmente en los recorridos que vamos a estar haciendo en la autopista”, indicó Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

Las autoridades aclararon que este componente especial permitirá que el resto de la fuerza policial continúe atendiendo las necesidades de orden público en los distintos barrios y comunas.

En materia de movilidad, el subsecretario de Servicios de Movilidad, Sergio Moncayo Velázquez, informó que durante los días de feria el pico y placa se mantendrá sin modificaciones, tal como viene aplicándose actualmente.

La nueva rotación entrará en vigencia en enero, con un periodo pedagógico entre el 5 y el 10, conservando los mismos horarios y condiciones.

Para garantizar la circulación en los entornos de los eventos de feria, la Secretaría de Movilidad dispondrá de más de 700 agentes de tránsito en vía las 24 horas del día, con controles estrictos contra el mal parqueo y el incumplimiento de las normas.