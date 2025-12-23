Cali está lista para celebrar su Feria número 68

Cali

La Feria de Cali llega a su versión número 68 con una programación que se tomará distintos puntos de la ciudad. Serán 54 eventos oficiales, de los cuales el 99 % serán gratuitos.

Como ya es tradición, la autopista Suroriental será el principal escenario de los eventos más emblemáticos, como el Salsódromo, que abrirá oficialmente la Feria el 25 de diciembre, Fiesta de Mi Pueblo, el desfile de autos clásicos y antiguos y el Carnaval de Cali Viejo.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el montaje especial sobre la calle 25, en el tradicional barrio Obrero, donde se vivirá la llamada Calle de la Feria. A esto se suma la Ruta Americana de la Salsa, una apuesta cultural que conecta a Cali con otros territorios del continente y refuerza su reconocimiento como capital mundial de este género.

“En estas invitaciones que tenemos alrededor de la ruta americana de la salsa, está la alcaldesa de Ponce, el alcalde de Arecibo en esa ruta que ya firmamos con Puerto Rico y que seguiremos por todo el continente articulando”, detalló.

La programación se complementa con otros eventos que hacen parte del corazón de la Feria de Cali, como el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, las Casetas de la Feria en escenarios como el Parque de la Caña, el Coliseo María Isabel Urrutia y el Bulevar de Oriente, así como la Feria Rural y Comunera, que llevará la fiesta, la música y las expresiones culturales a corregimientos y comunas.

Además de la agenda oficial, la oferta privada complementará la celebración con grandes espectáculos, como el Súper Concierto, con Marc Anthony como invitado principal en el estadio Pascual Guerrero, el Concierto del Flow el 28 de diciembre con destacados artistas urbanos y múltiples presentaciones en discotecas.