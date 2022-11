Airbnb ofrece una experiencia con Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker. Foto: Associated Press - AP( Thot )

Airbnb está ofreciendo recorridos locales y otras experiencias en Nueva York esta semana, y una de ellas promete "una compra de zapatos inolvidable" con "una actriz, productora, empresaria ... y orgullosa neoyorquina".

Se trata de Sarah Jessica Parker. Cada participante recibirá un par de zapatos de su línea SJP Collection en Bloomingdale's, irá con ella a la cafetería Forty Carrots de la tienda por departamentos a comer helado de yogurt y luego a ver un espectáculo de ballet.

La experiencia con Parker el 6 de octubre estará disponible a partir del martes por la mañana, con cuatro espacios reservables a 400 dólares cada uno, por orden de llegada. El dinero irá al New York City Ballet, de cuya junta directiva Parker forma parte.

Parker dijo en una entrevista con The Associated Press que pensó mucho en cómo crear un tour que "hablara de la muy colorida identidad que es Nueva York. Pudimos haber ido al MoMA o el Whitney o a caminar por el Barrio Chino o ciertamente hubiese sido lindo ir a caminar por el High Line o pasear por las calles del East Village o Midtown East". Se decidió por Bloomingdale's porque es "un destino emblemático" donde espera "ser útil" ayudando a sus visitantes a seleccionar el calzado perfecto.

El ballet, agregó, es "una de las grandes experiencias culturales que uno podría tener", ya sea que viva aquí o esté de visita.

La de Parker es una de varias “experiencias de impacto social” en Airbnb que distintas celebridades ofrecen en Nueva York para caridad. Entre otras, el exjugador de la NFL Michael Strahan llevará a sus visitantes a jugar golf en Chelsea Piers a beneficio del St. Jude Children's Research Hospital, y el actor Ansel Elgort guiará una visita a su barrio en Brooklyn a beneficio de los esfuerzos de ayuda a víctimas de huracanes de Americares.

Airbnb ha estado ofreciendo experiencias en otras ciudades desde noviembre como parte de una plataforma de "viajes" más amplia. Ahora está presente en 40 mercados globales que incluyen Barcelona, La Habana y Tokio. Un puñado de experiencias en Nueva York se han listado desde marzo, todas en Harlem, pero esta semana se expandirán a 150 por toda la ciudad, desde "secretos del metro" hasta una caminata por la “historia del tatuaje” en Nueva York.

Los precios por las experiencias en otros mercados van desde menos de 10 dólares hasta más de 100, dependiendo del lugar y de lo que se ofrece. Los anfitriones reciben el 80% del pago y Airbnb se queda con el resto, con excepción de las experiencias de impacto social, donde el 100% va a beneficencia.

Los fans de la serie de HBO "Sex and the City", que Parker protagonizó de 1998 al 2004, siguen buscando lugares en Nueva York en los que se filmó el programa. "Hay tanto de la ciudad que yo recuerdo de tantos años filmando en las calles", dijo Parker.

¿Consideró llevar a los visitantes a la pastelería Magnolia en el Greenwich Village, donde se rodó la famosa escena en la que sale comiendo un cupcake?

"¿Sabes qué? Ni siquiera se me ocurrió", dijo entre risas.

Airbnb es principalmente conocido como un servicio para el alquiler de habitaciones vacacionales alrededor del mundo. Funcionarios en muchas ciudades han criticado a la compañía argumentando que sus alquileres de corto plazo están reduciendo las opciones de vivienda de largo plazo para los residentes y haciendo que suban los precios.