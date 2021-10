¿Alejandra Azcárate a MasterChef? La actriz reveló propuestas

La actriz y modelo colombiana Alejandra Azcárate sigue en constante contacto con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram a través de videos en sus historias de la red social.

En sus más recientes publicaciones, Azcárate realizó un ‘preguntas y respuestas’ con varios de sus seguidores que aprovecharon para bromear con ella. Sin embargo, otras personas tomaron el juego para hacerle cuestionamientos personales y laborales.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la que hacía referencia a una posible participación de Azcárate en MasterChef Celebrity, uno de los concursos más polémicos y vistos por los colombianos en la actualidad.

Lea aquí: Alejandra Azcárate salió en defensa de J Balvin tras polémica por Latin Grammy

“Sí, sí me han ofrecido participar en MasterChef, en tres temporadas de hecho, pero siempre he dicho que no porque el año pasado en cuarentena reventé una refractaria metiéndola al horno con algo congelado, no se me da”, comentó.

Por otro lado, también le recordaron su frase en la que se refería a haber estado en “los sótanos del infierno”.

“¿Qué si he recorrido de nuevo los sótanos del infierno? No, ya estuve una vez. De hecho, soy la dueña del sitio, saqué a ese ‘man’ en bombas, pero no me gusta repetir lugares en mis vacaciones”, respondió.