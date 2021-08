Alejandra Azcárate anuncia acciones legales por difamación y calumnia

La actriz y modelo colombiana Alejandra Azcárate reapareció este fin de semana con un video difundido a través de su cuenta de Instagram en donde, entre otras cosas, relató cómo ha sido el difícil momento que ha vivido en los últimos meses.

“Creo que todos pasamos en la vida por momentos muy duros y yo no soy la excepción. Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás tengan que transitar por estos espacios porque no hay una sola esquina apacible”, fue parte de su testimonio, un video con una duración de 56:00 minutos.

Varias personalidades se han unido en apoyo a Azcárate en redes sociales, entre ellos los comediantes Alejandro Riaño e Iván Marín, el periodista Daniel Samper, las actrices Lina Tejeiro, Lorena Meritano, entre otros.

No obstante, en el video, Azcárate también anunció que interpondrá acciones legales contra algunos medios por injuria, calumnia y difamación.

Y es que dio algunos ejemplos del por qué decidió interponer demandas, pues se daba información falsa en dichas notas.

“Decidí buscar a un abogado experto en estos temas para que me asesorara, él es mi representante. He tomado la decisión de interponer las acciones legales que competen, no solamente de injuria, calumnia, difamación, sino porque Azcárate es una marca registrada, marca sobre la cual se han generado daños y perjuicios fácilmente cuantificables”, mencionó.

“Lo hago con el único propósito de que la próxima vez que esos medios de comunicación quieran sentar en esta ‘silla eléctrica’ a otra persona, por lo menos se lo piensen dos veces y actúen bajo un principio de ética y de respeto”, agregó.

Escuche la parte en la que Azcárate anuncia acciones legales desde el minuto 42:00 del video.