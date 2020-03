Alejandra Azcárate, una de las 55 mujeres elegidas para campaña del 8M

‘Porque ella vio’ es una colección especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con películas, series y documentales de Netflix, quien junto a las ONU Mujeres y 55 mujeres del mundo del espectáculo escogieron estos contenidos por su inspiración feminista.

El tema oficial de esta colección es “Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”, donde estas producciones han iniciado debates importantes, además, de desafiar la visión que tiene el mundo.

“De Netflix me contactaron hace más o menos un mes y me comentaron de estaban haciendo esta preselección de mujeres. Cuando me dijeron que me seleccionaron como embajadoras de Colombia fue un honor porque hay unas mujeres de una talla increíble”, comentó Alejandra.

Estos contenidos de ‘Porque ella vio’ explicarán en su interfaz qué mujer, de las 55 que participaron, escogió esa serie o película en concreto.

“El resultado final de las 54 mujeres restantes lo descubriré cuando salda el documental. Cada una tiene que argumentar por qué escogió esos títulos” concluyó.