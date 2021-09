Alex Campos habló sobre milagrosa recuperación de pacientes COVID-19 tras su canto

El compositor y cantante de música góspel pasó por La Hora del Regreso hablando de sus más recientes proyectos, entre esos, su nuevo álbum 'Renovado', un trabajo musical que recopila algunas canciones de sus dos primeros discos con un sonido diferente al original.

"Hay un público que no conoce mis inicios y quisimos traer todas esas canciones de mis primeros discos para cambiar algunas cosas y mejorarlas, parte de las composiciones y el sonido (...) Por eso tomé algunas de las canciones más importantes de mi repertorio para darles un aire más fresco con unos sonidos distintos. Este trabajo ha tenido una gran acogida por parte del público", comentó el músico.

En enero del presente año, Alex se convirtió en uno de los protagonistas de varios titulares de prensa en distintos medios nacionales e internacionales, al cantarle con solo una guitarra a varios pacientes que se encontraban en el mismo centro hospitalario de su padre, quien llegó a estar internado en UCI, y a punto de morir, por cuenta del COVID-19.

Su canto conmovió a los pacientes que contiguos al cuarto de su padre solicitaron una canción para pasar el mal rato y llenarse de fe. En diálogo con W Radio aseguró que la directora del hospital le contó que algunos de ellos, que habían sido desahuciados, al igual que su padre presentaron una recuperación milagrosa tras su pequeña presentación que los llenó de aliento.

"Fue la directora del hospital quien me contó que mi visita había provocado esto. Esto me dejó en shock, porque realmente mi intención era compartir un momento con mi papá y no pensé que esto provocaría que varias personas se recuperarían de una manera muy especial y milagrosa", aseguró.

Su trabajo 'Renovado' está disponible en todas las plataformas musicales.