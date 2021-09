Jero Freixas, el influenciador argentino que cautivó con su humor a Lionel Messi

El actor, junto con su esposa Jose de Cabo, iniciaron en el 2018 con un video que retrataba un compromiso futbolero inamovible con un partido televisado vs. una boda de un primo lejano. Desde entonces, la pareja se ha consolidado como uno de los creadores de contenido humorístico más vistos en Argentina y Latinoamérica, sumando a estelares seguidores como Lionel Messi.

Sobre su video, 'La pareja del mundial', que lo hizo viral en todas las redes sociales en el marco de la realización del Mundial de Rusia 2018, Freixas dijo a La Hora del Regreso sobre el éxito de este que "muchos pensaron que fue real, que no fue escrito ni planeado. Hay cosas que sí nos pasan, otras que no, hay mucho picante y mucha ficción. A veces es 100% real y otra es ficción".

Uno de los logros más recientes de su carrera en Internet, que lo ha llevado junto a Jose a ser presentadores invitados de un canal mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue que su ídolo y astro del fútbol mundial, Messi, lo haya seguido en su cuenta de Instagram.

"He realizado muchos videos sobre él, pero siempre con mucho respeto. Eso fue una locura, todavía no caigo, todavía tengo miedo que me deje de seguir. Espero que no deje de hacerlo (...) Recuerdo que estaba viendo cómo le había ido al video que había publicado y varios amigos me dijeron: '¡Te está siguiendo Messi!', pensé que era joda, pero no, fue una emoción real", comentó.

Sin duda, el ingrediente secreto de su monumental acogida en las redes sociales viene de la mano de su esposa Jose de Cabo, quien también es actriz, y sus dos pequeños hijos Rita y Ramón, que se han convertido en las estrellas.

"Yo creo que nos va bien porque esto es una familia, es lo que mostramos y por eso queremos ser naturales y mucho se sienten identificados con ello", dijo.