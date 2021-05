“Alguien como tú no impone reglas en mi vida”: Aida Merlano a insulto de seguidor

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista que está prófuga de la justicia colombiana, se ha vuelto una influencer principalmente por tratar temas sexuales que pocos se atreven a comentar. Sin embargo, sin pelos en la lengua, la joven también opina de política y situaciones coyunturales como la del actual paro nacional en el país.

Incluso, hace pocos días le envió un contundente mensaje al presidente de la República, Iván Duque, en el que lo criticaba por no sentir empatía con el pueblo colombiano ante el gran número de manifestantes muertos y heridos.

“Mi madre en Venezuela es más libre que usted”, fue una de las frases con las que Merlano arremetió contra el mandatario de los colombianos.

Esta vez la joven decidió responderle a través de Instagram a un seguidor que la insultó, explicándole por qué se siente orgullosa de sí misma.

“Me encanta sentirme dueña de mí misma, de no avergonzarme de lo que siento, de poder gritar a los cuatro vientos quien yo soy sin sentir pena alguna y sobre todo saber que pendejos como tú no imponen las reglas en mi vida”, fueron las palabras de Aida Victoria.