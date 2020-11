Amparo Grisales llamó “tonta maluca” a usuaria de Twitter que la llamó “uribista”

La ‘Diva de Colombia’, Amparo Grisales, se volvió tendencia en redes sociales luego de dar una polémica, pero dura respuesta a una usuaria de redes sociales que la comparó con Margarita Rosa De Francisco y la increpó por sus creencias políticas.

“Amparo es uribista y eso dice todo de ella. La mayoría de los colombianos quieren a Margarita y a Amparo la odian”, fue el comentario de la usuaria.

Al ver el reproche en la red social, Grisales respondió contundentemente y la llamó “tonta maluca”.

"¡No soy Uribista! Pero mucho menos mamerta, no tengo apellidos políticos. No opine lo que no sabe, tonta maluca”, es parte de la respuesta de la actriz.

“¡El amor que recibo de la gente me llena el corazón! Usted ponga a dieta el ‘opinadero’ y lo demás también ¡Ábrase!”, añadió.