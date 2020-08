Andrés Parra llega por primera vez a Netflix con 'El robo del siglo'

Este viernes 14 de agosto, Netflix Latinoamérica estrenará la serie 'El robo del siglo', protagonizada por el reconocido actor colombiano Andrés Parra, la cual narra la increíble historia del atraco en efectivo más grande de la historia de Colombia: el robo de 24 mil millones de pesos al Banco de la República de Valledupar en octubre de 1994.

Parra, quien interpreta a 'Chayo', el líder de la banda, habló en La Hora Del Regreso sobre este proyecto. "Fueron dos-tres meses de rodaje intenso. Son seis capítulos y estamos muy contentos con el resultado", dijo Parra.

Le puede interesar: Nutresa construirá planta en Santa Marta por 133 millones de dólares

El actor no recordaba el robo cuando el propusieron hacer parte del proyecto (tenía 15 años cuando ocurrió) y al estudiarlo fue qué supo de qué se estaba hablando. "Es un hecho real y hay muchas cosas fieles a lo ocurrido, pero también tenemos muchas licencias creativas respecto a los personajes", explicó el actor.

Parra tuvo dos meses para preparar a 'Chayo', su primer personaje para Netflix.

"Fue un robo que entrecomillas es perfecto, no hubo heridos. Ellos planeaban hacerlo en 5 horas y se demoraron 21 horas. Desde ese robo Colombia tiene el récord del robo en efectivo más grande de la humanidad", contó el actor, quien está detrás de otros personajes como Pablo Escobar y Hugo Chávez.

"Yo soy antiautoritarios y antitotalitarios, sea de la banda o la bandera que sea. He transitado por personajes que me lo han puesto claro. A través de Pablo Escobar y de Chávez conocí otra parte de la política. Me quitaron la ingenuidad política", señaló Parra.

Sobre si un actor debe o no opinar de política, Parra es de los que cree que todos pueden opinar. "La política afecta toda nuestra vida. Al final del día todo lo que ocurre es resultado de una decisión política. Eso me da risa, habla de la venda que tiene la gente de tener un concepto de cómo funciona la política", comentó.

Respecto a sus proyectos futuros, Parra contó que le gustaría interpretar a Walter Mercado. "Prendo velas todos los días para que me llamen a hacer el papel de Walter Mercado, yo de chiquito era fan. Me encanta el personaje y su historia me parece triste. Eso sería lo siguiente que yo quisiera hacer", expresó.

La serie es protagonizada por Parra, Christian Tappan y Marcela Benjumea.