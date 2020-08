Diego Luna llega con 'Pan y circo'

Desde este 7 de agosto, Amazon Prime presenta la serie 'Pan y circo', en la que participa el mexicano Diego Luna y se debaten "temas que no pueden esperar", como lo explica el también actor.

"Es un esfuerzo de lograr unas mesas ciudadanas con la presencia de activistas, artistas, cocineros y cocineras que cuentan historias con la comida", comentó Luna, en La Hora Del Regreso.

La idea es, alrededor de un vino (o mezcal) y pan, sentarse a hablar y encontrar un punto de encuentro sobre un tema.

"En la arena pública ya nadie escucha y un poco la idea de esto es recordarnos que tenemos la capacidad de coincidir y que podemos aprender de una discusión", dijo Luna.

En cada programa, Luna es el encargado de ir llevando la conversación.

En la primera mesa había cineastas y periodistas de investigación. "Estábamos ahí viendo los temas, escogiendo el ángulo y viendo qué invitados podían estar. No sabíamos qué iba a pasar en el momento", expresó Luna.

Según el actor, la idea también es dejar de polarizar y encontrar las zonas grisis dónde debería estar la reflexión de cada tema.

Así mismo, el tema gastronómico fue vital para el programa, pues ayudó a sentar posturas. "La idea era que las cocineras y cocineros tuvieran una relación íntima con el tema. Por ejemplo, Enrique Olvera, uno de los más reconocidos en México, se ha mostrado muchas veces a favor de la legalización de las drogas. Entonces, él cocinó ese episodio en el que discutimos ese tema. Allí también aparece el presidente Santos y Gael García", expresó Luna.

En otro de los episodios se trata el tema de los feminicidios. "México es el país más peligroso para una mujer en América Latina, tiene los índices más altos de feminicidio y la chef al final de la comida, Alexander Suástegui, nos hizo un comentario que no estaba en el guion: 'yo a través de la comida dije lo que tenía que decir, escogí ingredientes muy delicados y los expuse a una violencia extrema'".

El acohol (mezcal) también fue clave para que el ambiente se desarrollara de manera amena. "Me tuve que ganar la confianza de los invitados y decirles que esta era una comida de tres horas, pero yo iba a hacer un programa de 30 minutos. Yo me senté a editar con el equipo para estar seguro de que estábamos siendo consecuentes con la confianza de los invitados, pero que el programa si tratara de la reflexión a la que esos invitados me llevaron", señaló Luna.

El programa se grabó en Baja California, en Puebla y Quintana Roo, pero con la pandemia el formato se redujo a un computador. "Nos metimos al espacio de los personajes, de la intimidad y cómo están viviendo la pandemia".

La pandemia dejó también en evidencia la importancia de hablar de temas como la migración y la violencia de género.