Angelina Jolie habla de las 'mujeres malvadas' en la sociedad

El papel que juegan en la sociedad las mujeres es cada vez más relevante, lo que ha ocasionado que muchas personas de la farándula opinen sobre este tema. Una de ellas es la reconocida actriz Angelina Jolie, que pronto regresará a la gran pantalla con la segunda parte de Maléfica, película con la que esperan llenar las salas de cine.

La actriz manifestó que "Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos, incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades son catalogadas como malas, cuando no lo son”. También comentó de la importancia de educar a los hijos en el respeto y expresarles que “siempre puedes ponerte un vestido bonito, pero no importa lo que lleves en el exterior si tu mente no es fuerte"

Angelina Jolie también es conocida en el mundo por su labor humanitaria y actos de beneficencia en lugares destrozados por la violencia y la pobreza, lo que hizo que fuera nombrada enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

