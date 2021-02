Anthony Hopkins fue vacunado contra el Coronavirus a sus 83 años

En un video compartido en sus redes sociales, el célebre actor Anthony Hopkins anunció a los fanáticos del mundo del cine que fue vacuna exitosamente contra la COVID-19.

Recordado por versatilidad en la pantalla grande, en especial por su interpretación en ‘Hannibal’, el actor es uno de los referentes en el mundo del cine, pues tiene varios reconocimientos como el Premio Óscar, Premio Primetime Emmy, entre otros.

En sus redes sociales, Hopkins envió un mensaje esperanzador a la humanidad que dio a entender que el problema podría tener un final.

“La luz al final del túnel de la cuarentena autoimpuesta hace un año”, así definió su vacunación.

Una de las particularidades fue que lo vacunó la doctora María Teresa Ochoa, colombiana que trabaja en el hospital de Hollywood.

“Agradezco a mi querida amiga la doctora Ochoa”, agregó.

THANK YOUhttps://t.co/vG01tB4X5K

CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, and my dear friend,

Dr. Maria Teresa Ochoa.

Light at the end of the tunnel (after one year of self imposed quarantine). pic.twitter.com/g5OmWw7V4L