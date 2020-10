Así se grabó la escena de Pasión de Gavilanes en donde ‘Gabriela’ le pega a 'Sarita'

Pasión de Gavilanes es hasta el día de hoy la novela más vista a nivel nacional por la trama romántica que se maneja en esta. El último capítulo que se vivió el día de ayer impactó a más de uno por los fuertes golpes que reprendió ‘Gabriela’, mamá de las hermanas Elizondo, a ‘Sarita’.

La escena se desarrolló luego de que Gabriela descubriera que Sarita y Franco tienen un romance. Al entrar a la cabaña en la que se encontraba la pareja y al verlos en un momento muy comprometedor, la madre sin medir las consecuencias golpeó fuertemente a su hija.

Para explicar cómo se grabaron estas escenas, las actrices Kristina Lilley (Gabriela Elizondo) y, Lorena Meritano (Dínora Rosales), recordaron sus personajes y algunas anécdotas de las grabaciones de la novela.

Lilley aseguró en la transmisión que fueron momentos muy fuertes: “Para mí fue una escena horrible, yo lloraba pegándole a Natasha y le pedía perdón”.

Sin embargo, la actriz dejó claro que desde esa novela forjaron una amistad muy fuerte con Natasha Klauss, quien interpreta a ‘Sarita’.

“Yo no le pegué, el látigo no era de verdad. Estaba hecho de foami, que es una espuma muy blandita… Además, Natasha tenía en la espalda un protector muy grueso puesto, entonces no había manera de hacerle daño de ninguna forma”, agregó Lilley.