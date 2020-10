Bad Bunny gana Billboard como 'Mejor artista latino'

Los Billboard Music Awards 2020 que se llevan a cabo en el MGM Grand Garden Arena han estado rodeados de un sinfín de artistas de talla mundial que esperan ser galardonados esta noche.

El pasado 22 de septiembre se dieron a conocer las diferentes categorías que se darían y, asimismo, los artistas que estaban nominados.

Por su parte, el cantante puertorriqueño Bad Bunny estaba nominado a la categoría de ‘Top Latin Artist’ junto a J Balvin, Anuel AA, Ozuna y Romeo Santos.

Sin embargo, para esta entrega, Bunny se llevó el Billboard a los 26 años como el mejor artista latino.

El cantante luego de recibir el premio se presentó en la gala con su reconocida canción “Yo Perreo Sola".