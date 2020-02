‘Be Strong’, la nueva campaña de la que hace parte Natalia Ponce de León

Natalia Ponce de León es la imagen de la más reciente edición de la revista Don Juan, en la que hace alusión a la campaña de ‘Be Strong’ (sé fuerte).

“La foto de la portada es la campaña de una tienda de vestidos de baño que sale próximamente. La revista se unió para ser la foto de portada y acepté porque el mensaje de la campaña es ‘Be Strong’. Es para compartirle el mensaje a todas las mujeres y que todas cabemos”, expresó Natalia.

Esta campaña también hace parte del renacimiento de Ponce de León, pues hace 6 años fue afectada con un agente químico, “este año cumplo 6 años de todo este renacimiento y todo este crecimiento espiritual y mental”.

También es el mensaje que debe llegarle a todas las personas de quererse, acertarse, no tener complejos, de romper estereotipos que la sociedad ha inculcado y dejarles a los lectores un mensaje de igualdad de género.

Esta sesión de fotos no fue difícil para Natalia, pues argumentó que no siente complejos con su cuerpo y no se sintió tímida al momento de posarle a la cámara.

“En lo personal estoy agradecida con Dios, con mi familia, conmigo misma, con esa fuerza de haber podido salir adelante. Pasar de ser víctima a ser una persona victoriosa, creo que esa es la grandeza”, concluyó Natalia Ponce de León.

