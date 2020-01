‘Bojack Horseman’ se despide con sus últimos ocho episodios

Con estos ocho episodios se dará final a la historia que empezó a emitirse en agosto de 2014. La historia del caballo deprimido tuvo seis temporadas con más de 70 capítulos que le valieron para ganarse el cariño del público.

Durante cinco años la serie acumuló 28 nominaciones y ganó 22 premios compitiendo de igual manera contra series de televisión y animación. ‘Bojack Horseman’ contaba las historias de un caballo con cuerpo de hombre que fue actor de televisión de Hollywood en los años 90 y que nunca pudo superar esa época de su vida.

La serie utilizaba la comedia para hablar sobre temas sensibles como la depresión, el alcoholismo, las relaciones tóxicas, el aborto y el abuso de drogas, entre otros. El periodista Stuart Jeffires del diario The Guardian calificó el final de la serie como “sabio y conmovedor” y escribió “¿Qué vamos a hacer sin él?” refiriéndose al protagonista de la serie.

Previo al lanzamiento de los episodios finales, la cuenta de Twitter de la serie hizo un hilo en el que se despidió de cada uno de los personajes principales.

before the last part of my show comes out i watned to thank some ppl whove been there for me since the beginning