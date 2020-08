Brutal tráiler de 'The Batman' con un violento Robert Pattinson: "Está muy loco"

Trauma, oscuridad, crimen, violencia y venganza. Estos son los ingredientes esenciales de The Batman, que ha presentado su primer tráiler en el marco de la DC Fandome. Matt Reeves dirige la nueva adaptación cinematográfica del legendario personaje de DC, interpretado en este caso por un Robert Pattinson que da sus primeros pasos como el cruzado de la capa en la ciudad de Gotham.

El tráiler, de unos dos minutos de duración, arranca con la impactante imagen de un encapuchado, presumiblemente Enigma (Riddler), el villano interpretado por Paul Dano, manipulando el cadáver de una de sus víctimas con el que deja un mensaje "para el murciélago": "No más mentiras".

Le puede interesar: DC Fandome: Tráiler de Liga de la Justicia de Zack Snyder

Mientras suena el tema 'Something In The Way' de Nirvana, el último corte de su álbum esencial 'Nevermind', el detective Gordon (Jeffrey Wright) le dice a Batman, que con su traje se ha presentado en la escena de crimen, "tienes un amigo secreto". Más adelante el adelanto muestra a Bruce Wayne en un funeral en el que irrumpe de nuevo uno de los "regalitos" de Enigma. "Se ha convertido usted en toda una celebridad", le dice Alfred (Andy Serkis). El macabro juego de Enigma ha comenzado.

El tráiler contiene también imágenes de Batman enfrentándose a Catwoman (Zoe Kravitz), a algunos delincuentes ante los que se emplea con brutal furia mostrando el odio que encierra el joven caballero oscuro en su interior e incluso con algunos agentes de Gotham que no ven con buenos ojos la figura del justiciero enmascarado.

El adelanto incluye también un primer vistazo a Oswald Cobblepot, El Pingüino, interpretado por Colin Farrell que, tras verle en acción, define al vigilante como un auténtico "loco".

The Batman está escrita por Matt Reeves y Peter Craig y será, según palabras de su director "una película de detectives en la que un Batman primerizo sigue la pista a una serie de asesinatos que destapan la corrupción de Gotham y están conectados con la familia Wayne". El estreno del filme protagonizado por Robert Pattinson está previsto para octubre de 2021

*Europa Press