Cameron Diaz revela la impactante razón por la que dejó Hollywood

Oficialmente retirada desde la actuación desde 2014, Cameron Diaz ha decidido explicar los motivos que le llevaron a dejar la interpretación y a alejarse de la industria de Hollywood. La actriz ha revelado la enorme presión que sentía al ser una estrella de cine, así como también la tranquilidad que siente en la actualidad. "Estoy en paz conmigo misma", ha declarado. Eso sí, ha lanzado una crítica a la profesión: "Los actores están infantilizados".

Ha sido en una larga conversación con Gwyneth Paltrow, en un vídeo de In Goop Health de la empresa de la actriz de 'Shakespeare in Love', en la que la actriz de 'Los ángeles de Charlie' ha comentado que dejar Hollywood le ayudó a encontrar la paz interior que busca.

"Mi alma se llenó de paz, porque finalmente estaba cuidando de mí misma", ha explicado, comentando que "aunque a la gente le parezca extraño y no lo entienda", no echa de menos estar bajo escrutinio público al no sentirse "abrumada" por lo que debe esperarse de ella.

"Cuando estás trabajado en una película... les perteneces. Estás allí, 12 horas al día, durante meses. No tienes tiempo para nada más", detalló Diaz. "Me di cuenta de que entregué partes de mi vida a todas estas personas, se las llevaron", agregó, incidiendo en que el retirarse le ha ayudado a "hacerse responsable" de su propia vida.

La actriz también lanza una crítica a su propio gremio. "Todos están muy pendientes de nosotros. Los actores están infantilizados. De una forma abrumadora, tu vida acaba estrechándose. Todo el mundo está haciendo cosas por y para ti. Nunca me llegué a sentir cómoda del todo con eso. No era mi zona de confort", manifestó.

La candidata al Globo de Oro en cuatro ocasiones también le comentó a Paltrow que necesitaba dejar la interpretación para volver a ser "autosuficiente de nuevo". "Necesitaba saber que podía cuidar de mí misma, que sabía cómo ser una adulta, responsabilizarme de mi propia vida", dijo, dejando claro que quería "ser la arquitecta" de su propio camino.

Su último trabajo en el cine fue en 2014 con 'Annie'. Aunque fuera de la actuación, Diaz no ha dejado de ser una figura pública. En 2019, formó parte del reencuentro de los actores de 'La boda de mi mejor amigo', apareciendo en la portada de Entertainment Weekly junto con Julia Roberts, Rupert Everett y Dermot Mulroney.

Y este año, durante la cuarentena, formó parte del Boss Bitch Challenge, el reto virtual de Zoë Bell en el que participaron otras actrices como Drew Barrymore, Scarlett Johansson o Margot Robbie.