El impactante testimonio de colombiana que quedó calva tras ataque con pegamento

La colombiana, Marcela Tascón contó en un programa de Telemundo cómo perdió su cabellera debido a un ataque en el que pusieron pegante corrosivo en su cabeza.

La mujer, oriunda del Valle del Cauca, tenía una estética en Valencia, España, y sufrió el ataque un día que golpearon a su casa. "Me suena el timbre, veo a un chico con una gorra roja que me mira, luego me tira un ramo en los pies, de una se abalanza contra mí, me pone el sombrero y sale corriendo".

El sombrero que ella menciona, era un gorro lleno de pegamento que comenzó a quemar su cabello y cuero cabelludo. Inmediatamente se fue a urgencias y allí le raparon la cabeza para tratar sus heridas.

La mujer terminó con quemaduras de primer y segundo grado y un fuerte trauma psicologico por lo sucedido.

El médico que la atendió en el centro médico, le mencionó que ese tipo de ataques con ácido se le conocen como "el champú’".

Finalmente, sobre la autora del ataque, Tascó dijo que se trataba de problema del pasado con una mujer y mencionó que es una persona en cuya cabeza "solo hay odio y resentimiento".

Vea aquí el testimonio completo: