Greeicy se defendió y dijo que Mike Bahía "puede hacer lo que quiera"

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Greeicy salió a defendese sobre comentarios que les han hecho a su novio y a ella sobre la relación que sostienen.

"A ver, a ver entro yo a defenderme, porque si yo no lo hago, nadie lo hará por mí", dijo la cantante.

Luego, aclaró que ella no es una mujer "mamona. No me siento dueña de nadie y nadie es dueño de mí. Él es dueño de su vida y puede hacer lo que quiera. Que él confíe mucho en mis decisiones y crea que yo siempre tomo decisiones que nos van a sumar es diferente", expresó.

Además, en el mismo video dijo que le parece gracioso que su novio "le pida permiso. Yo le digo para qué me pide permiso si yo no le tengo que dar una respuesta, usted puede hacer lo que quiera", dijo Greeicy.

Ante esto, Greeicy dijo que él sigue con ella después de tanto tiempo porque él puede seguir siendo un hombre libre y aclaró que "con las decisiones de la casa y de nuestro futuro sí soy muy seria" .