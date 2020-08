Evaluna reveló que Camilo sufrió por decisión de llegar virgen al matrimonio

Para el público seguidor de Camilo y Evaluna nunca fue un secreto que la pareja quiso llegar virgen al matrimonio debido a sus creencias religiosas.

Pese a ello, ninguno de los cantantes había manifestado lo difícil que fue mantener esta promesa hasta el día que se dieron el 'sí' y las razones que los motivaron a cumplirla.

En el podcast 'Se regalan dudas', Evaluna se refirió al tema y a la decisión que tomó cuando tenía 15 años.

"A los 15 años tomé la decisión de guardarme hasta el matrimonio y eso me encantó, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios", contó.

Pero la decisión no fue fácil, tuvo que enfrentar las críticas de personas cercanas y de sus seguidores.

"No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. Todo el mundo me decía que era la peor idea lo que yo estaba haciendo, pero gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esta decisión, que para mí fue como una revelación espiritual", expresó Evaluna.

Además, dijo que Camilo sufrió ante la decisión y que, incluso, llegó a preguntarse si era la decisión correcta. "Pobrecito, tuvo que sufrir, pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar lo que es el amor para ti, que es diferente para todo el mundo", dijo.