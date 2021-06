Camila Jurado, actriz de Pa’ Quererte, confesó que sufrió acoso en televisión

El acoso es uno de los fenómenos contra el que las mujeres más han luchado a lo largo de los años, siendo un tema que diariamente sufren muchas personas en el mundo.

En conversación con ‘Diva Rebeca’, la joven actriz Camila Jurado, quien interpretó a Juliana en la novela Pa’ Quererte, reconoció que, aunque ha trabajado con buenas personas, una vez sí llegó a sentirse incómoda.

“La verdad me ha tocado trabajar con personas muy lindas. Obviamente uno encuentra, como en todo lado, cosas que les pasan a las mujeres. Más que la industria creo que es la sociedad en general”, dijo.

“Llegó incluso hasta la tocadita de mano. Yo muchas veces soy muy querida, pero esa tocadita son cosas que te hacen sentir incómoda. Era un técnico”, añadió.

Posteriormente, siguió con el tema, explicando que incluso cuando era una niña y aún no se había desarrollado físicamente, sentía el acoso de hombres mucho mayores a ella.

“A mí cuando pequeña me gustaba usar ombligueras, pero cuando me comencé a desarrollar, me sentía muy incómoda vistiéndome con escotes porque salía a la calle y sentía acoso de hombres muy grandes, siendo muy chiquita, una niña sin desarrollarse”, comentó.

A propósito, hizo una reflexión en la que dejó claro que: “es algo lo han normalizado tanto que a veces uno no se da cuenta y simplemente siente una inconformidad”.