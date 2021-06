Carolina Cruz se sinceró con Yaneth Waldman y habló de su supuesta separación

Las especulaciones sobre una posible ruptura entre la vallecaucana y cucuteño surgieron tras un mensaje de cumpleaños que le envió el actor a su pareja, y madre de sus hijos, por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Así mismo, la disminución de las recientes publicaciones con el actor dejaron volar la imaginación de varios internautas que insisten en que la mujer se separó.

Aunque en varias ocasiones ha disipado los rumores, sus seguidores no dan a tregua. Y en comunicación con una de sus mejores amigas, la presentadora y actriz Yaneth Waldman, aprovechó la oportunidad para reiterar su versión.

"No me he separado porque no me he casado”, aseguró la presentadora de Día a Dia. Acto seguido su amiga insistió: "Para todos los que preguntan si se separó, no, no se ha separado. Dejen la bobada".

En la transmisión en vivo que hicieron en conjunto, Carolina aseguró que el motivo por el que Lincoln no está tan presente en sus últimas publicaciones es porque se encuentra grabando dos producciones en simultaneo, una de ellas, 'Café, con aroma de mujer', donde es uno de los protagonistas.