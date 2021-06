"Están en una película muy brava": Carolina Cruz despeja rumores de separación

Las especulaciones sobre una posible ruptura entre la vallecaucana y Lincoln Palomeque surgieron tras un mensaje de cumpleaños que le envió el actor a su pareja, y madre de sus hijos, por medio de su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación no dudó en resaltar las cualidades de la modelo, pero dentro de su extensa dedicatoria no pronunció un "te amo" para Carolina, un hecho que algunos fue suficiente para cuestionarlo si estaba en un mal momento en su relación.

La empresaria respondió ante los rumores por medio de sus historias de Instagram y aseguró que, “la gente saca unas conclusiones. No me he separado porque no me he casado”.

Pese a que ha salido en defensa de su relación en un par de ocasiones, algunos seguidores continúan bombardeándola sobre el tema e insistiendo que las cosas entre ambos están mal porque la pareja ha disminuido el número de fotografías juntos.

Las especulaciones terminaron por molestar a la presentadora y publicó un contundente mensaje para darle fin a este asunto:

"Oigan no todo lo que uno escribe tiene que ver con el amor, con la pareja. Están en una película brava. Existen problemas familiares (...) Dejen de leer y entender lo que quisieran y no realmente lo que es. Aunque soy muy activa en redes sociales, les falta muchísimo para saber y así se quedará para evitar exponer a las personas que a la mala energía de algunos", expresó.

