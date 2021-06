Carolina Ramírez pidió perdón por comentarios que habrían incitado a polarización

Desde el inicio del paro nacional en Colombia, el 28 de abril, la actriz ha sentado su voz de protesta por las denuncias de violación a los Derechos Humanos en contra de los manifestantes por parte de la Policía.

En varias ocasiones, ha enviado mensajes contundentes al presidente Iván Duque y a la Coalición de la Esperanza por los papeles que han emprendido frente a la protesta social, y también sobre su postura sobre la candidatura de Enrique Peñalosa.

Respecto a sus comentarios, por medio de su cuenta de Instagram la actriz publicó un reflexivo mensaje en el que le pedía disculpas a sus seguidores si alguno de sus mensajes habrían incitado a la polarización del país.

Lea aquí: "Tremendo pelele": Carolina Ramírez arremete en contra de Enrique Peñalosa

“Es un acto simbólico pero poderoso, pues yo también he sido parte del problema. Yo también he contribuido a la polarización; Yo también he respondido desde la rabia y la indignación generando miedo y desesperanza. Perdónenme por eso…”, expresó.

También hizo un llamado para detener la violencia, que le ha arrebatado la vida a cientos de personas durante las protestas.

“Quiero seguir creyendo que la mayoría de los colombianos queremos un país donde la violencia deje de ser algo natural, algo cotidiano. Es necesario parar el derramamiento de sangre, un derramamiento que empieza por nuestra palabra”, fue el resto de su mensaje.

Le puede interesar: Ustedes no son esperanza de nada: Carolina Ramírez contra Coalición de centro