Chabuco presenta "Caminos", un concierto que representará un viaje a través de la música

“Yo siempre trato de cambiar el guion para no calcar lo que todo el mundo hace. Al principio, el vallenato era acompañados de guitarra”, comentó el artista.

Chabuco ha experimentado con diferentes ritmos a lo largo de su carrera, como el danzón, el bolero, después de pasarlo al flamenco y la música del Brasil.

“Siempre crecí escuchando música brasilera. El color que quería darle era el de los 60. Estoy muy contento de hacer mi carrera como la he venido haciendo, porque lo he hecho a mi manera, a mi gusto. Me di cuenta que cuando se mezclan las músicas de pueblo, no las separa nadie”, declaró.

En “Caminos”, las raíces del folclor colombiano se fusionan con ritmos como el jazz, el flamenco y el bossa respetando los orígenes de la música vallenata. En este concierto sin precedentes, Chabuco contará a través de sus anécdotas, de su música, sus fuentes de inspiración y la magia detrás de unir culturas.

El concierto se realizará el Jueves 9 de mayo a las 8:00pm en el Teatro ABC en Bogotá.

Las boletas se encuentran a la venta en: https://m.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=CHABUCO19