Conozca a Lola Astanova, la profesora de piano de Djokovic

La artista compartió durante el programa el cómo se conoció con el tenista y por qué terminó siendo su profesora: “fue una amistad que empezó muy natural, nos encontramos por primera vez en Miami y luego en Nueva York, él tenía la intención de hacer algo diferente y me propuso hacer un video tocando juntos y así empezó todo.”

Sobre las influencias recientes que tiene para hacer música, Astanova expresó que: “yo siempre he sido muy abierta a los géneros, en un principio me dejé llevar por la música clásica, pero ahora me gusta mucho el reggaetón y la música electrónica (...) me gusta ver las transformaciones que está teniendo la música ahora.”

La pianista también comentó que espera venir a Colombia muy pronto.