Conozca a Narwhal, ‘el perro unicornio’ que tiene una cola en la frente

En los últimos días, la pequeña mascota de raza Beagle se volvió viral en redes sociales debido a una malformación que tiene en su cara. El perro es conocido como el ‘perro unicornio’, debido a la cola que tiene en su frente.

Durante la entrevista la fundadora de la organización Rochelle Steffen, dueña de este animal expresó que: “Unas personas lo encontraron fuera del país y nos contactaron para reportarnos que estaba abandonado y así fue como encontramos a Narwhal”.

Frente a si el perrito tiene algún problema de salud, la estadounidense comentó que: “No estamos muy seguros porqué tiene esta colita, pero puede ser un hermanito que no se desarrolló, sin embargo, eso lo hace muy especial. Todo está perfecto en Narwhal”.

En cuanto a las fotos que se hicieron virales, Rochelle dijo que: “No tengo ni idea de cómo logró ser tan viral, pero esta foto se publicó como todos los perritos que se están dando en adopción. De la nada comenzamos a recibir llamadas de reporteros en el mundo”.

Para finalizar, la estadounidense dejó claro que Narwhal no está en venta, ya que quieren asegurarse que el perro este bien: “Por eso decidimos asegurarnos de no recibir más ofertas de adopción. No queremos que maltraten al perrito”.