Conozca lo que hay detrás del personaje 'Juanpis González'

Alejandro Riaño quien empezó su carrera como comediante, compartió durante el programa sobre su nuevo personaje ‘Juanpis González’ y el show que está presentando desde hace varios meses en el Teatro Nacional “mi personaje tiene 12 años, lo personifiqué hace un año y dos meses. Siempre tuve el nombre pero no lo había sacado.”

Sobre el show comentó que: “inicié en octubre del año pasado, y hoy en día no hay boletas de aquí a dos meses.”

En cuanto a la producción que hay detrás de este espectáculo explicó: “somos 13 personas, un equipo de trabajo increíble, nos hemos convertido en una familia. He visto el crecimiento de todos.”

The Juanpis live show ha contado con la participación de varios personajes reconocidos y polémicos de Colombia con el que ha hecho una gira no sólo nacional sino internacional.

Dentro de los personajes han estado Jesús Santrich y ‘Timochenko’, frente a esto comentó: “es muy fuerte tenernos ahí en frente, yo no puedo coger partido en esto, siempre trato de sacarlo los ‘trapitos’ a los personajes. Estas entrevistas me ayudan a invitar y demostrarles que el camino es el diálogo.”

Riaño aclaró que sus videos los podrán encontrar por medio de sus redes sociales y su canal de YouTube “tengo 4 programas, el Boletín del gomelo que son las entrevistas políticas, el Juanpis Live show, que son entrevistas a famosos; Juapis experiences, que son programas de los negocios de la familia, y uno que lancé hace poco que se llama JP héroes, para darle visibilidad a los emprendedores de Colombia.”

Además Alejandro viene realizando proyectos para ayudar a los más vulnerables, es por esto que decidió hacer ‘A reír con causa’ en el Movistar Arena, sobre esto explicó: “lo estamos haciendo para crear un colegio en La Guajira y alimentar a más de 2.000 niños en Cartagena, la ciudad más pobre de Colombia.”

Para finalizar, Riaño mandó un mensaje a los espectadores: “mi show se llama políticamente incorrecto porque es una invitación a no ser un Juanpis, a no ser machista, racista o clasista, esto no es una forma de ser ni de hablar, pero en todas partes hay un Juanpis. Hay que unirnos y apuntar para el mismo sitio y así sí salimos adelante.”